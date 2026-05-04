La Roma non stecca la grande occasione di tornare veramente in corsa per un posto Champions. I giallorossi archiviano la pratica Fiorentina già nel primo tempo (3-0 con Mancini, Wesley ed Hermoso) e la completano nella ripresa con un altro gol firmato da Pisilli per il 4-0 finale. Un successo fondamentale per la Roma che grazie a questi tre punti, sale a quota 64 punti, portandosi ad una sola lunghezza di distanza dal quarto posto della Juventus. Accorciato anche il Milan (ora a -3) e scavalcato di due punti il Como. Gasperini sceglie la solita linea a tre con Mancini, Ndicka ed Hermoso davanti a Svilar. In mezzo al campo torna titolare Manu Koné al fianco di Cristante, con Celik e Wesley sulle corsie esterne. Davanti, insieme a Malen, ci sono Soulé e Pisilli che ha vinto il ballottaggio con Dybala.
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Roma show, poker vista Champions: Fiorentina schiantata 4-0. Gasp a -1 dalla Juventus
Roma da capogiro: Wesley, Mancini ed Hermoso firmano il 3-0 all'intervallo—
L'Olimpico è quello delle grandi occasioni come spettatori e come clima ma prima del fischio d'inizio di Zufferli, tutto si ferma per il minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi. Inizia meglio la Fiorentina che dopo appena due minuti è già sulla bandierina del calcio d'angolo dopo una deviazione rischiosa di Mancini su cross di Harrison. Il primo squillo giallorosso arriva al 12esimo e a provarci è sempre Donyell Malen. L'olandese riceve da Wesley sulla trequarti campo, punta tutta la difesa e libera il destro da dentro l'area di rigore ma la sua conclusione, dopo una deviazione, termina sulla traversa. Sul corner la Roma la sblocca con Gianluca Mancini. Angolo battuto da Pisilli e incornata perfetta del 23 giallorosso che batte De Gea e apre le marcature. Per il raddoppio bisogna aspettare appena 4 minuti e la firma è quella di Wesley. Tutto nasce da uno scambio sulla destra tra Celik e Soulé che una volta entrato in area scarica su Hermoso. Il controllo dello spagnolo non è perfetto ma gli permette comunque di alzare la testa e appoggiare al brasiliano che di prima intenzione scarica un destro all'angolino imparabile per De Gea. Dopo un inizio un po' contratto, la Roma si è sciolta ed è padrona del campo. La Fiorentina fatica a ribaltare il campo e a rendersi pericolosa subendo anche il palleggio giallorosso. La Roma continua a girare palla senza alcun tipo di problema e dopo una grande azione orchestrata da Malen, trova anche il 3-0. Il tocco di Celik libera sull'esterno l'inserimento di Koné, bravo a saltare l'uomo e a mettere dento un cross basso e teso perfetto che Hermoso deve solo spingere in rete. Dopo poco più di mezz'ora, i giallorossi hanno già indirizzato prepotentemente la partita. In campo ora c'è solo una squadra e per evitare il poker, serve una grande parata di De Gea su una conclusione velenosa di Malen. Nel finale di primo tempo, la Fiorentina prova a rendersi pericolosa con una conclusione dal limite tentata da Fagioli ma è bravissimo Wesley a contrapporsi e a respingere in angolo. Dopo un minuto di recupero, Zufferli manda tutti negli spogliatoio. Un primo tempo a senso unico si chiude con il punteggio di 3-0 in favore della Roma. Decidono per il momento i gol di Mancini, Wesley ed Hermoso.
secondo tempo—
La ripresa inizia con due cambi tra le fila della Fiorentina: escono Pongracic, Gudmundsson ed Harrison per far spazio a Comuzzo, Parisi e Braschi. Nessuna sostituzione invece per Gasperini, molto contento della prima frazione dei suoi. La Fiorentina vuole tornare subito in partita e dopo poco meno di due minuto va vicinissima al 3-1 con un ottimo destro del neoentrato Braschi che si spegne sul palo a Svilar battuto. La Roma risponde subito sempre con Malen che come nel primo tempo, punta la porta da solo, calcia, trova una deviazione e anche la traversa. Secondo legno di serata per l'olandese. L'avvio della viola non spaventa la Roma che al 58esimo minuto cala il poker grazie al colpo di testa di Niccolò Pisilli. Un gol però da condividere con Donyell Malen che, dopo Bologna, si ripete con un altro assist d'esterno perfetto per l'incornata del 61. All'ora di gioco, l'Olimpico applaude la prestazione di Manu Koné che, tornato dopo oltre un mese di assenza, lascia il campo ad El Shaarawy. Il Faraone vuole subito lasciare il segno in quella che potrebbe essere la sua penultima all'Olimpico e si prende immediatamente il pallone per calciare una punizione dal limite. La sua conclusione però è debole e termina sulla testa di Ndour in barriera. Gasperini per il finale manda in campo anche Dybala e Ghilardi al posto di Soulé e Mancini, autore della prima rete di serata. L'applauso più grande però se lo prende Donyell Malen, salutato dal pubblico con una standing ovation dopo un'altra super prestazione. L'olandese torna in panchina insieme ad Hermoso per far spazio a Ziolkowski e Robinio Vaz a 7 minuti dal termine. All'85esimo, la Roma non ha ancora smesso di attaccare e va molto vicina al 5-0 con una rasoiata di Celik che non trova né lo specchio né un compagno di squadra nel cuore dell'area di rigore. Ci prova anche Dybala ma la sua conclusione è debole e comoda per la presa di De Gea. Dopo due minuti di recupero arriva il triplice fischio di Zufferli. La Roma approfitta dei risultati delle dirette concorrenti e fa un balzo importante per la lotta al quarto posto. Fiorentina schiantata 4-0 grazie alle reti di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli e Juventus ad un solo punto di distanza.
Il tabellino—
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (71' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (83' Ziolkowski); Celik, Koné (63' El Shaarawy), Cristante, Wesley; Soulé (71' Dybala), Pisilli; Malen (83' Vaz). A disposizione: Gollini, De Marzi, Rensch, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Vaz, Venturino, Angelino, Arena, Dybala, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic (46' Comuzzo), Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli (75' Fazzini), Brescianini (75' Fabbian), Harrison (46' Parisi), Gudmundsson (46' Braschi), Solomon. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Rugani, Kouadio, Parisi, Fabbian, Mandragora, Fazzini, Pirro, Braschi. Allenatore: Vanoli.
Arbitro: Zufferli. Assistenti: Rossi-Ceccon. IV Uomo: Rapuano. Var: Di Paolo. AVar: Di Bello.
Ammoniti: Pongracic (F), Hermoso (R), Parisi (F), El Shaarawy (R)
Marcatori: 13' Mancini (R), 17' Wesley (R), 34' Hermoso (R), 58' Pisilli (R)
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