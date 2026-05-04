Roma show, poker vista Champions: Fiorentina schiantata 4-0. Gasp a -1 dalla Juventus

Roma da capogiro: Wesley, Mancini ed Hermoso firmano il 3-0 all'intervallo

L'Olimpico è quello delle grandi occasioni come spettatori e come clima ma prima del fischio d'inizio di Zufferli, tutto si ferma per il minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi. Inizia meglio la Fiorentina che dopo appena due minuti è già sulla bandierina del calcio d'angolo dopo una deviazione rischiosa di Mancini su cross di Harrison. Il primo squillo giallorosso arriva al 12esimo e a provarci è sempre Donyell Malen. L'olandese riceve da Wesley sulla trequarti campo, punta tutta la difesa e libera il destro da dentro l'area di rigore ma la sua conclusione, dopo una deviazione, termina sulla traversa. Sul corner la Roma la sblocca con Gianluca Mancini. Angolo battuto da Pisilli e incornata perfetta del 23 giallorosso che batte De Gea e apre le marcature. Per il raddoppio bisogna aspettare appena 4 minuti e la firma è quella di Wesley. Tutto nasce da uno scambio sulla destra tra Celik e Soulé che una volta entrato in area scarica su Hermoso. Il controllo dello spagnolo non è perfetto ma gli permette comunque di alzare la testa e appoggiare al brasiliano che di prima intenzione scarica un destro all'angolino imparabile per De Gea. Dopo un inizio un po' contratto, la Roma si è sciolta ed è padrona del campo. La Fiorentina fatica a ribaltare il campo e a rendersi pericolosa subendo anche il palleggio giallorosso. La Roma continua a girare palla senza alcun tipo di problema e dopo una grande azione orchestrata da Malen, trova anche il 3-0. Il tocco di Celik libera sull'esterno l'inserimento di Koné, bravo a saltare l'uomo e a mettere dento un cross basso e teso perfetto che Hermoso deve solo spingere in rete. Dopo poco più di mezz'ora, i giallorossi hanno già indirizzato prepotentemente la partita. In campo ora c'è solo una squadra e per evitare il poker, serve una grande parata di De Gea su una conclusione velenosa di Malen. Nel finale di primo tempo, la Fiorentina prova a rendersi pericolosa con una conclusione dal limite tentata da Fagioli ma è bravissimo Wesley a contrapporsi e a respingere in angolo. Dopo un minuto di recupero, Zufferli manda tutti negli spogliatoio. Un primo tempo a senso unico si chiude con il punteggio di 3-0 in favore della Roma. Decidono per il momento i gol di Mancini, Wesley ed Hermoso.