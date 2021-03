Roma-Shakhtar, Tete: “Roma forte, non siamo preoccupati dal nostro periodo negativo”

Questa sera Roma e Shakhtar si affronteranno nel match di andata degli ottavi di Europa League. Il centrocampista degli ucraini Tete ha parlato della partita ai canali ufficiali del club:

Quanto è forte la Roma?

“Molto forte. Abbiamo già rivisto tutte le ultime partite della Roma. Sono sicuro che sarà un grande e interessante incontro”

Che partita ti aspetti a Roma e quali istruzioni vi ha dato Luis Castro ?

“Abbiamo cercato di prepararci nel miglior modo possibile. La Roma è una squadra ben organizzata, molto forte ad attaccare e proveremo a neutralizzarlo. Cercheremo anche di mettere in pratica il nostro gioco, una strategia collaudata, e ottenere un buon risultato”

Chi spicca nella rosa della Roma?

“Penso che tutti i giocatori siano importanti, non voglio escluderne uno. Prima di tutto giocheremo contro una squadra forte”

Quest’anno lo Shakhtar ha già giocato contro un club italiano. Inter e Roma hanno qualcosa in comune?

“Due squadre diverse. È chiaro che la Serie A ha tanti club forti, ma sono formazione diverse. Ci siamo preparati per le due partite in modi diversi”

Lo Shakhtar sta attraversando un periodo difficile. Come affronterà la partita con la Roma?

“A volte accade nel calcio, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Siamo forti e preparati, proveremo a vincere”.