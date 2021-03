Roma-Shakhtar, i convocati di Castro: assente Stepanenko

Lo Shakhtar ha comunicato la lista dei convocati che viaggerà oggi per Roma, in vista del match di Europa League in programma domani alle 21 all’Olimpico. Il tecnico Castro dovrà fare a meno di Stepanenko, Dentinho e Khocholava.

Roma-Shakhtar: i convocati di Castro

Portieri: Shevchenko, Trubin, Pyatov

Difensori: Dodo, Kryvtov, Kornienko, Matvienko, Ismaily, Vitao, Bondar

Centrocampisti: Taison, Marcos, Dentinho, Marlos, Tete, Solomon, Patrick, Maycon, Bolbat, Sudakov, Konoplyanka

Attaccanti: Moraes, Viunnyk