Roma-Shakhtar Donetsk, arbitra Artur Dias. Al Var Joao Pinheiro

La Uefa ha designato l’arbitro per la sfida tra Roma e Shakhtar Donetsk, valida per l’andata degli ottavi di Europa League. La gara, in programma giovedì alle ore 21, verrà diretta dal portoghese Artur Dias, che sarà coadiuvato dai connazionali Rui Tavares e Paulo Soares. Quarto uomo Tiago Martins. Completano il sestetto lusitano Joao Pinheiro al Var e Luis Godinho all’Avar.

Sarà il secondo incrocio tra la Roma e Artur Dias. L’unico precedente risale al 27 settembre 2017, nella partita della fase a gironi di Champions League contro il Qarabag. In quell’occasione i giallorossi vinsero 2-1, grazie alle reti di Manolas e Dzeko.

Arbitro: Artur Dias

Assistenti: Rui Tavares – Paulo Soares

IV Uomo: Tiago Martins

VAR: Joao Pinheiro

AVAR: Luis Godinho