Roma-Servette, Mourinho segue la partita dalla tribuna stampa

José Mourinho deve ancora fare i conti con la squalifica inflitta dalla Uefa dopo i fatti di Budapest e non siederà in panchina per il match di Europa League contro il Servette. Il tecnico portoghese è comunque all'Olimpico e ha deciso di assistere al match direttamente dalla tribuna stampa dell'impianto capitolino. Impossibile, però, rimanere seduto sul proprio sediolino. La tensione si fa sentire e allora la partita viene vista rigorosamente in piedi. Intorno al 35' del primo tempo, lo Special One ha lasciato la sua postazione in tribuna per comunicare gli aggiustamenti tattici alla squadra durante l'intervallo. Ad inizio ripresa è tornato al suo posto sugli spalti. Proprio ieri, nella conferenza stampa di vigilia, aveva sottolineato come la sua assenza non possa considerarsi un alibi: “Ho fiducia nei giocatori e nello staff. Non stare in panchina può avere un piccolo impatto però non voglio andare oltre. Un piccolo impatto che dipende da come va la partita. Abbiamo vinto e perso con me fuori. Non fa differenza". Al suo posto, in panchina, c'è Salvatore Foti.