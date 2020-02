Roma, Serturini incontra De Rossi: “Da sempre esempio di vita” – FOTO

Incontrare Daniele De Rossi a Roma è come vedere un monumento. Lo sa bene Annamaria Serturini, stellina della squadra femminile, che questo pomeriggio ha incrociato la sua strada con quella dell’ex capitano romanista in corso corso Vittorio Emanuele II (a due passi da casa di De Rossi). L’attaccante delle giallorosse di Betty Bavagnoli ha immortalato il momento e l’ha poi condiviso in un post su Twitter. Queste le sue parole: “Un incontro inaspettato ma sempre speciale! Da sempre Esempio di vita. Grazie Daniele”.