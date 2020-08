Roma, secondo giro di tamponi a Trigoria: nel pomeriggio i risultati

Sono ben quattro i calciatori della prima squadra della Roma risultati positivi al Covid-19. Mirante, Carles Perez, Bruno Peres e Kluivert sono in isolamento e i giallorossi hanno dovuto chiaramente annullare il primo allenamento, inizialmente previsto ieri alle 18. In giornata è previsto il secondo giro di tamponi – dopo quelli di giovedì – per i calciatori della Roma, con i risultati dei test che dovrebbero arrivare nel pomeriggio, intorno alle 17. Se non dovessero esserci ulteriori positività, come ricorda “Sky Sport”, i calciatori svolgeranno la prima seduta della preseason alle ore 18.30.