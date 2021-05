Roma seconda per calo del valore d’impresa: ha il rapporto peggiore costi-ricavi

Tra i primi 32 club europei per valore conomico, i giallorossi hanno avuto il secondo calo peggiore (-33%) a causa della pandemia

C'è anche la Roma tra le società che hanno fatto registrare il calo e le perdite economiche più importanti a causa della pandemia. Lo afferma lo studio di KPMG, secondo cui i club europei hanno perso qualcosa come 6 miliardi di euro (da 39,7 a 33,6) in seguito all'emergenza provocata dal Covid-19. Si tratta di un calo del 15% nel valore d'impresa dei principali club del continente. La Roma, in questa speciale classifica di 32 società, è addirittura seconda,con un calo del 33%, preceduta solamente dallo Schalke 04 (-38%). Sul podio sale anche il Leicester (-24%). I giallorossi si piazzano al 22esimo posto nella graduatoria generale dei club ordinati per valore d'impresa, con 405 milioni di euro. Il calo così grande della Roma, riporta lo studio 'KPMG', è dovuto principalmente al rapporto peggiore in assoluto tra i costi del personale e i ricavi (110%), oltre a una perdita netta di 204 milioni di euro.