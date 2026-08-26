Nuovo innesto nel settore giovanile giallorosso. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale il responsabile dell'area scouting sarà Jacopo Gobbetti. L'ex Verona è già al lavoro a Trigoria ed è stata una richiesta di Margiotta. I due hanno lavorato insieme al Verona e il responsabile del settore giovanile ha chiesto fortemente il suo arrivo nella Capitale. Anche il parco allenatori è stato rivoluzionato: Scala, 32 anni, è stato promosso alla guida della Primavera, Terlizzi (il figlio gioca in Primavera) è il tecnico dell’Under 18, Polverini quello dell’Under 17, Trombettidell’Under 16 e Lorenzi dell’Under 15. Quest’ultimo ha 49 anni e arriva dall’Atalanta. Anche più in basso è tutto deciso con le panchine affidate a D’Andrea (Under 14), Cervelli (Under 13), Darretta (Under 12), Santucci(Under 11) e Mattei (Under 10).