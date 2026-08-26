Ha già lavorato al Verona al fianco di Margiotta
Roma, l’ultimo sforzo per sognare
Nuovo innesto nel settore giovanile giallorosso. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale il responsabile dell'area scouting sarà Jacopo Gobbetti. L'ex Verona è già al lavoro a Trigoria ed è stata una richiesta di Margiotta. I due hanno lavorato insieme al Verona e il responsabile del settore giovanile ha chiesto fortemente il suo arrivo nella Capitale. Anche il parco allenatori è stato rivoluzionato: Scala, 32 anni, è stato promosso alla guida della Primavera, Terlizzi (il figlio gioca in Primavera) è il tecnico dell’Under 18, Polverini quello dell’Under 17, Trombettidell’Under 16 e Lorenzi dell’Under 15. Quest’ultimo ha 49 anni e arriva dall’Atalanta. Anche più in basso è tutto deciso con le panchine affidate a D’Andrea (Under 14), Cervelli (Under 13), Darretta (Under 12), Santucci(Under 11) e Mattei (Under 10).
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