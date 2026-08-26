In attesa degli sviluppi sulla vicenda Oosterwolde la Roma continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Porte girevoli in difesa: Ziolkowski verso l'addio (su di lui Parma e Monza) e - secondo quanto riportato da Sky Sport - i giallorossi hanno messo nel mirino Morato, centrale brasiliano del Nottingham Forest. Classe 2001 gioca in Premier League dal 2024, prima aveva vestito la maglia del Benfica per cinque stagioni. Può arrivare in prestito con diritto di riscatto. La Roma va a caccia di un difensore in caso di uscita del polacco. In pole ci sono i brianzoli che però hanno messo sul piatto un prestito mentre il Parma potrebbe acquistarlo a titolo definitivo. L'obiettivo rimane anche completare il pacchetto offensivo con uno tra Gittens e Fofana.