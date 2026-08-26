Andrea Stramaccioni ha commentato per Dazn la partita tra Roma e Fiorentina di lunedì scorso. E oggi ai microfoni di Teladoiotokyo su Teleradiostereo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partita e non solo. Ecco un estratto delle sue parole

Come ti è sembrata questa Roma?

"La Roma si è presentata in una condizione atletica rara da vedere il 24 agosto. Anche i giocatori reduci dal Mondiale erano a mille. Ora la squadra conosce il gioco e Gasp ha potuto lavorare sui dettagli e sulla preparazione, la Roma arriva sempre prima sul pallone. Ogni volta che la Fiorentina provava a uscire la Roma andava sempre in marcatura preventiva su Pellegrino".

E Dybala?

"Io ho giocato contro Gasperini al Palermo, aveva Dybala a quei tempi e quello visto lunedì mi ricorda proprio quel Paulo lì come condizione atletica"

Serve l'esterno sinistro per sognare lo scudetto?

"Gasperini ha giocato la Champions e sa che servono due squadre. Lui ripete sempre che il valore lo danno quelli davanti, non è una cosa da scienziato. Ha vinto nell'Atalanta con una batteria di tre attaccanti, lui ne vuole ora due per ruolo. In questo momento ne manca uno più abile a partire da sinistra. Oggi migrano uno tra Dybala e Soulè che però preferiscono partire da destra. Mora mi piace molto, ma ne serve un altro sul centrosinistra".

Importante anche il gruppo dei senatori

"Il blocco degli italiani è importanti. Da fuori è difficile capire quanto è importante avere un gruppo collaudato che guida lo spogliatoio e che si butterebbe nel fuoco per l'allenatore. Vi faccio un esempio: ora la Roma è a trazione anteriore, Cristante si è messo in posizione davanti alla difesa. Koné poi è in un forma mondiale, ancora devo capire perché Deschamps non lo ha fatto giocare in semifinale. Parliamo di uno a livello internazionale. C'è anche una forte componente argentina, hanno una voglia pazzesca. Gasperini ha quasi dovuto frenare Castro. Questi sono elementi importantissimi in una squadra".

Due parole su Lulli?

"La sua è una bella storia. Viene da Palestrina, era iscritto alla scuola calcio della Roma dell'Acquacetosa e dovette abbandonarla per colpa della distanza da casa. Poi è tornato e ora sta raccogliendo i frutti. Se Gasp mette un giovane in campo e perché sa che può tenere bene il campo".

Mora ti convince? Può diventare un crack?

"Le caratteristiche di Mora non le ha nessuno nella Roma, Dybala è più una seconda punta. Quello che mi ha colpito è che alla prima partita e nonostante l'altezza ha cancellato Fagioli facendo un gran lavoro senza palla oltre ovviamente alle doti tecniche. Ha lavorato molto alla Gasperini maniera dopo soli 5 allenamenti. Ha capito già come gioca la Roma, mica tutti i numeri 10 fanno quel lavoro"

Questi ultimi giorni di mercato quanto possono spostare?

"Ci sono squadre definite come l'Inter, il resto dipenderà molto dalle ultime mosse. Per esempio la Juve ancora cerca un attaccante e un centrocampista. La Roma non credo prenderà un giocatore titolare, ma serve completare l'organico"