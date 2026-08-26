Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Manà Manà Sport): “Alzare l’asticella è un dovere, e la Roma lo può fare completando la squadra. In questa ultima settimana qualcosa succederà, soprattutto sull’esterno d’attacco. C’è l’intenzione di farlo, ma non tanto per prendere: si cerca qualcuno che possa darti qualità e più soluzioni offensive, perché Gasp pensa sempre a fare gol. Fofana? Se devo dare retta a quello che dice la Roma, non si può acquistare a quelle cifre per via degli accordi con la Uefa. Poi ad altre condizioni si può fare. Lui, Gittens, o il famoso mister X".

Roberto Pruzzo (Radio Radio - 104,5): “La cosa che mi è piaciuta di più è stata la dichiarazioni di Gasperini su Dybala, dicendo che potrebbe addirittura giocare i supplementari. Mora? Ha toccato due palloni in tutto il primo tempo e Gasp lo ha tolto subito a inizio secondo. Il primo obiettivo è conservare così Dybala”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma è sempre condizionata da Dybala, se fa 15 partite come lunedì ha grandi possibilità di essere l'Anti Inter, altrimenti no. Dybala contro la Fiorentina penso abbia giocato la sua miglior partita da quando è alla Roma. La squadra in più mi sembra abbastanza granitica. Ma voi vi dimenticate il Napoli che in mezzo al campo ha giocatori uno più forte dell’altro”