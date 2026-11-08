La Roma è bella da vedere. E concreta da far paura alle avversarie. Almeno in campionato. L’armata di Gasp continua a convincere, segnare e dominare. Anche contro il Sassuolo è arrivata una prova d’autore: un 3-0 perentorio che ha scacciato la paura e mandato un segnale a tutta la Serie A. Ora la Roma è a quota 27 punti in 11 giornate: otto vittorie, tre pareggi, nessuna sconfitta. Un rendimento spaventoso, che i giallorossi non vedevano da più di dieci anni. Dal 2016 a oggi nessuno ha fatto meglio di Gasp. Per trovare un avvio migliore bisogna tornare al 2013/14, quando Garcia mise insieme 31 punti nella storica cavalcata delle dieci vittorie consecutive. I tifosi si godono questa Roma. E sperano. L’appetito vien mangiando, e Gasp non è ancora sazio.