Roma-Sarri, blitz dell’agente in Italia. Anche il Tottenham sul tecnico

I giallorossi continuano a corteggiare l'allenatore, che piace anche al club londinese

Il corteggiamento della Roma nei confronti di Maurizio Sarri prosegue. E' previsto infatti nei prossimi giorni un blitz dell'agente del tecnico Fahli Ramadani in Italia. Secondo quanto riporta calciomercato.it non è affatto da escludere che una delle tappe del procuratore possa essere proprio la Capitale, considerata la stima che la nuova proprietà giallorossa nutre nei confronti dell'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Napoli. Occhio però alle potenziali rivali dalla Premier League. Sulle tracce di Sarri sembrerebbe infatti esserci anche il Tottenham, che ha da poco esonerato Josè Mourinho e potrebbe affidargli le chiavi del progetto a partire dalla prossima stagione: anche su quel versante i contatti sono in corso. Sarri ha da tempo fatto sapere di gradire molto l'ipotesi di sedersi sulla panchina della Roma, ma la concorrenza resta gremita.