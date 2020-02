Roma, Santon e Spinazzola non al meglio dopo Sassuolo: condizioni da valutare

Piove sul bagnato per la Roma di Fonseca: ad una stagione martoriata dagli infortuni oggi, e nei giorni successivi, si valuteranno le condizioni fisiche di Davide Santon e Leonardo Spinazzola. Il primo era uscito nella sfida contro il Sassuolo per fare posto a Bruno Peres, che aveva riacceso le speranze della Roma guadagnandosi il rigore del momentaneo 3-2. Le condizioni dei due terzini italiani sono da tenere dunque sotto controllo ma non preoccupano. La loro disponibilità per la sfida di venerdì sera all’Olimpico contro il Bologna rimane comunque in forse.Sulla sinistra ritorna comunque Kolarov, con Pastore che andrà a sostituire l’assenza di Pellegrini, out per squalifica. Controlli in giornata per Veretout.