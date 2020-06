Roma-Sampdoria, UFFICIALE: fuori Pellegrini. Bruno Peres, Ibanez e Pastore dal 1′ – LIVE

La Roma torna in campo e lo fa questa sera (21.45) contro la Sampdoria per la gara che vale la 27^ giornata della Serie A. All’Olimpico torna Ranieri con la sua Sampdoria che non dispone di Quagliarella costretto a saltare anche la trasferta della Capitale dopo non esser stato convocato anche contro l’Inter. Fonseca, invece, lascia fuori per scelta tecnica Santon, Cetin e Jesus, mentre Pau Lopez e Zaniolo sono alle prese con i recuperi dei rispettivi infortuni. Per il modulo spazio ancora al 4-2-3-1 con Mirante che prenderà il posto dello spagnolo, mentre in difesa ci sono Bruno Peres, Smalling, Ibanez (all’esordio) e Kolarov. In mediana pochi dubbi con la coppia Veretout-Diawara, mentre sulla trequarti Pellegrini parte dalla panchina. Dietro a Dzeko ci saranno quindi a sinistra Mkhitaryan, al centro Pastore e Carles Perez a destra.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mancini, Zappacosta, Spinazzola, Fazio, Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Kluivert, Under, Kalinic.

All.: Fonseca

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini.

A disp.: Falcone, Chabot, Colley, Askildsen, Bertolacci, Murru, Leris, Vieira, Bonazzoli, D’Amico, La Gumina, Ramirez.

All.: Ranieri

Arbitro: Calvarese della sez. di Teramo

Assistenti: Vivenzi – Rocca

IV: Pezzuto

VAR: Di Bello

AVAR: Di Vuolo