Roma-Samp, Olimpico senza tifosi: a bordocampo gli stemmi della storia giallorossa

La Roma stasera giocherà in un’atmosfera particolare, circondata dalle gigantografie degli stemmi che fanno parte della storia del club giallorosso. “Sarà complicato giocare senza tifosi”, è il ritornello che da settimane va ripetendo Paulo Fonseca. Nella ripresa della Serie A gli stadi sono rimasti a porte chiuse e sarà così ancora per diverso tempo. L’Olimpico sarà orfano della Curva Sud e della spinta del popolo romanista, lunedì l’allenatore portoghese ha fatto allenare i suoi calciatori proprio allo stadio per abituarsi al nuovo clima. Tuttavia, i giallorossi non saranno soli. A bordocampo, infatti, precisamente ai ‘piedi’ dei vari settori dell’Olimpico, sono stati esposti degli striscioni, delle bandiere che raffigurano i simboli che hanno fatto la storia della Roma. A partire dallo stemma sociale attuale, un vero e proprio viaggio che vede campeggiare anche le gigantografie con il lupetto di Gratton, con il simbolo della società che risale agli anni ’30 e agli anni ’60. Non ci saranno i tifosi, ma questa sera contro la Samp i giallorossi potranno contare sulla carica di 93 anni di storia.