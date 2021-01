Roma-Samp nel ricordo di Rascel: regalata al figlio una maglia speciale

Momento speciale durante l’intervallo di Roma-Sampdoria. La società giallorossa ha infatti donato a Cesare Rascel, figlio del comico romanista Renato Rascel, scomparso 30 anni fa, una maglia commemorativa grazie al robot “ASR27”.

Immancabile la celebre frase “la Roma non si discute, si ama” presente sulla maglia indossata dalla squadra oggi, che fu pronunciata il 17 giugno 1951, subito dopo la retrocessione della Roma in Serie B. Il “padre” di questa espressione, divenuta un dogma per molti tifosi, è proprio Renato Rascel.