Roma, salto al 2005: da allora non aveva mai subito due reti nel primo tempo per due gare di fila

Fotocopie. L’approccio di Reggio Emilia si replica anche nel primo tempo contro il Bologna, aggravato questa volta anche dalla sfortuna sulla deviazione di Santon per il secondo gol rossoblù. Il momento dei giallorossi non è dei migliori e le statistiche di conseguenza non girano a favore degli uomini di Fonseca. E’ dal 2005, infatti, che la Roma non subiva due gol nel primo tempo per due gare di fila. Le reti con il Sassuolo e Bologna adesso gravano sulle spalle degli uomini di Fonseca, costretti ad una reazione nel secondo tempo.