Mondiale finito, ora per Koné è arrivato il momento di pensare al futuro. Il francese potrebbe non ripassare per Trigoria, è sul mercato ed è il candidato principale a salutare. Soulé non ha ricevuto offerte, mentre su Manu resiste l'interesse del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento in Premier League e i Red Devils hanno avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Dopo Santos e Tielemans, Koné potrebbe essere il terzo colpo per rinforzare il centrocampo. Serve l'intesa con i giallorossi che ad oggi non hanno ricevuto offerte. Si parte da almeno 50 milioni di euro, la Roma non ha intenzione di svendere il giocatore ma dovrà cedere entro fine luglio e il tempo stringe.