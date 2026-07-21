Per Summerville la Roma è all'ultima curva, ma D'Amico è al lavoro su più tavoli per accontentare le richieste di Gasperini: "Come esterni abbiamo solo Soulé e Dybala, me ne aspetto due", queste erano state le sue parole sabato. E i giallorossi cercano la svolta a sinistra, fascia ad oggi senza un padrone. L'olandese è pronto ma non basta solamente lui. Per questo ci sono altri obiettivi sul taccuino. Confermato il ritorno di fiamma per Schjelderup del Benfica. La Roma aveva chiesto già informazioni a gennaio, ci aveva provato anche il Parma ma la doppietta contro il Real Madrid in Champions aveva convinto Mourinho a farlo rimanere a Lisbona. Ora José non c'è più sulla panchina dei portoghesi e il norvegese - reduce da un ottimo Mondiale - può salutare. La valutazione è di circa 30 milioni per il classe 2004. Costa di più Alejandro Garnacho, il Chelsea ne chiede 50 ma la Roma ha già dettato le proprie condizioni. L'argentino arriverà solamente in prestito con diritto di riscatto, i Blues hanno alzato un muro ma non c'è la fila per lui. Si sta allenando a parte da giorni e ha già detto sì alla proposta dei giallorossi anche grazie all'amico Dybala che lo ha chiamato.

LONDON, ENGLAND - MARCH 14: Alejandro Garnacho of Chelsea reacts during the Premier League match between Chelsea and Newcastle United at Stamford Bridge on March 14, 2026 in London, England. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Sul taccuino del direttore sportivo c'è anche Mbaye del Paris Saint Germain. Classe 2008, un predestinato ma in Francia non trova spazio poiché davanti c'è lui Kvaratskhelia. Avviati i contatti con i parigini che hanno aperto al prestito con diritto di riscatto con l'aggiunta di un controriscatto. Non è tramontata neanche la pista Endrick, anche in quel caso la Roma lo vorrebbe prendere a titolo temporaneo. Difficile, se non impossibile, arrivare a Nusa. Il mercato non si ferma.