Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è tornato a parlare del nuovo stadio della Roma attraverso una nota ufficiale. L’intervento, secondo quanto chiarito dallo stesso Rocca, si è reso necessario dopo le dichiarazioni rilasciate ieri durante una conferenza stampa all’Ospedale Pertini. "Ho letto ricostruzioni fantasiose su quanto dichiarato ieri in relazione al progetto dello Stadio della Roma: voglio sottolineare che la scelta di Pietralata non è in discussione, anche se sarebbe stata preferibile quella di Tor Vergata". Questo l'incipit della nota che poi prosegue: "Ho semplicemente voluto rassicurare i residenti della zona e soprattutto i pazienti e gli operatori sanitari del vicino ospedale Pertini sul fatto che la Regione Lazio accompagnerà il progetto in modo che migliori e non penalizzi quel quadrante della città. In Conferenza dei Servizi faremo la nostra parte affinché la nuova opera sia la migliore possibile, nei tempi stabiliti. La nostra volontà è quella di accompagnare il progetto e non certo quello di bloccarlo". Rocca ha poi concluso: "Il PD, infine, non si intesti meriti che non ha. La realizzazione dello stadio della As Roma è un’opera di interesse pubblico per la quale la Regione offrirà la massima collaborazione, in sinergia con il commissario di Governo e con Roma Capitale”.