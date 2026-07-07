Matias Soulé continua a essere uno dei giallorossi in uscita e su di lui ci sono le attenzioni di diversi club. L'argentino non vorrebbe lasciare la Roma, ma eventuali acquisti nel suo stesso ruolo (come quello di Mason Greenwood) potrebbero definitivamente spingerlo ai margini del progetto tecnico di Gasperini. E così, dopo i sondaggi (senza offerte) di Borussia Dortmund e Stoccarda, nelle ultime ore si è mosso concretamente anche il Sunderland. Come riporta Tele Radio Stereo, il club inglese ha messo Matias nel mirino spinto anche dalla volontà di Florent Ghisolfi, l'ex ds giallorosso che lo portò alla Roma due anni fa. L'argentino potrebbe accettare un trasferimento in Premier League dopo aver rifiutato diverse proposte monstre dal campionato arabo. La sua cessione dipenderà dal mercato in entrata, ma intanto il Sunderland ha chiesto informazioni per comprendere la fattibilità dell'operazione e lo tiene d'occhio come colpo per rinforzare l'attacco.