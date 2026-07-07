Il mercato è fermo, i rinnovi anche ma per la Roma si avvicina sempre di più l'inizio della nuova stagione. I giallorossi il prossimo si ritroveranno il 13 luglio per i primi test dopo le vacanze ma a Trigoria Gasperini non troverà nessun volto nuovo. Nel frattempo però il club ha ufficializzato sul proprio sito tutti gli appuntamenti che precederanno l'inizio del campionato. La Roma, dopo una prima fase del ritiro nella Capitale, si sposterà all'estero dove giocherà una serie di amichevoli con squadre internazionali di diverso livello. Si parte il 26 luglo alle 17:30 contro il Cannes (squadra della galassia Friedkin che milita in terza divisione francese). Poi sarà il turno del Cardiff, prima squadra che i giallorossi affronteranno durante il ritiro in Galles (1 agosto alle 16 ora italiana). Nel Regno Unito la squadra di Gasperini scenderà in campo anche contro il Newport e contro il Brighton rispettivamente il 4 e l'8 agosto. Il precampionato si chiuderà poi in Germania contro il Borussia Dortmund in un match di assoluto prestigio (15 agosto alle 17:30).