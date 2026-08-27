La Roma continua a spingere sulla tecnologia e compie un altro passo nella lotta al secondary ticketing, ovvero la rivendita di biglietti per eventi da parte di soggetti diversi dall'organizzatore ufficiale. Il club giallorosso ha introdotto nuove modalità digitali per rendere i titoli di accesso allo Stadio Olimpico più sicuri e difficili da duplicare, con l'obiettivo di tutelare i tifosi e rendere anche più semplici e veloci gli ingressi. La novità principale riguarda la tecnologia NFC: per i biglietti salvati su Apple Wallet e Google Wallet sarà sufficiente avvicinare lo smartphone al lettore del tornello per accedere allo stadio. La Roma è il primo club di Serie A ad aver utilizzato questa tecnologia per l'accesso durante una gara ufficiale di campionato. Prima di ieri, all'Olimpico era stata utilizzata in una partita ufficiale solamente in occasione della finale di Coppa Italia dello scorso maggio. Non solo NFC. Il club ha introdotto anche il QR Code dinamico all'interno dell'app “Il Mio Posto”, una soluzione pensata per contrastare screenshot, copie e condivisioni non autorizzate dei biglietti. Un sistema che aumenta la sicurezza dei titoli e rende più difficile ogni tentativo di duplicazione. Le nuove modalità permettono inoltre di rendere più fluidi i flussi di ingresso ai tornelli, con benefici ancora maggiori nelle serate da tutto esaurito.