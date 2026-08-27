La Roma spinge forte su Fofana. D'Amico è al lavoro in queste ore per regalare a Gasperini la tanto attesa ala sinistra. La scelta è ricaduta sul belga. In queste ore, come riporta Foot Mercato, ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e il Lione. L'obiettivo è accelerare la trattativa. I giallorossi, intanto, sono forti del sì del giocatore. Fofana, infatti, ha già dato il suo consenso al trasferimento nella Capitale. I contatti tra le società proseguono e cresce anche la fiducia. Tutte le parti sono convinte di poter arrivare alla chiusura dell'affare. Ora bisogna trovare l'intesa definitiva. Il Lione, infatti, ha bisogno di vendere. L'eliminazione dalla Champions ha complicato ulteriormente la situazione. Il club francese deve trovare 100 milioni entro il 2027. E 50 milioni devono arrivare già in questa sessione di mercato. Fofana - quasi sicuramente - è uno degli uomini scelti per sistemare i conti. La Roma lo vuole. Il giocatore ha già detto sì. D'Amico continua a spingere. La trattativa avanza e la fiducia cresce.