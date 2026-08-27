La questione Oosterwolde continua a tenere banco in casa Roma. L'affare sembrava fatto. Prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, che sarebbe diventato obbligo a determinate condizioni. Il giocatore era sbarcato nella Capitale. Pronto a iniziare la sua nuova avventura. Poi lo stop. La Roma ha voluto vederci chiaro. L'infortunio ha portato il club a chiedere ulteriori accertamenti. Visite mediche approfondite. E anche un consulto con il professor Lempainen. Il responso ha evidenziato un percorso di recupero lungo. Ma la Roma non ha cambiato idea sul giocatore. Oosterwolde piace. E il club vuole portarlo comunque in giallorosso. Ma non alle condizioni iniziali. Come riporta Il Tempo, la Roma ha chiesto di cambiare la formula dell'operazione. Prestito gratuito e modifiche anche alla parte relativa al riscatto. Una nuova proposta dopo gli esami svolti nella Capitale. Ora si attende il Fenerbahce. Serve il via libera del club turco alle nuove condizioni. Oosterwolde, come riporta SkySport, potrebbe star fuori fino a gennaio. Una situazione delicata che va approfondita con cura.