Il Real Madrid piomba su Koné. Quando sembrava che le pretendenti per il francese fossero ormai finite, dalla Spagna arriva la bomba che riaccende il mercato del centrocampista giallorosso. Come riporta Diario AS, infatti, i Blancos hanno messo gli occhi sul giocatore della Roma, seguito da vicino nelle ultime settimane. A Mourinho piace parecchio. Il tecnico portoghese lo avrebbe inserito tra i diversi profili valutati per il centrocampo e i dirigenti del Real lo hanno monitorato con attenzione, arrivando anche a seguirlo dal vivo. Koné, dunque, è entrato concretamente nei radar del club spagnolo, anche se al momento rappresenta una delle diverse opzioni prese in considerazione. Prima di affondare il colpo, però, servirà un'uscita. Il Real dovrà prima liberare spazio in rosa e solo dopo potrà valutare un'operazione per il francese. Una situazione che, per il momento, lascia tranquilla la Roma, forte della propria posizione e della volontà di non privarsi di Koné a pochi giorni dalla chiusura del mercato.