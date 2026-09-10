Ci siamo. Tra poche ore, la Roma tornerà ufficialmente a calcare un campo di Champions League, sette anni dopo. Un'attesa lunga, finalmente terminata. Aldair, ex difensore giallorosso, ha voluto mandare un messaggio di augurio e di speranza: “Le notti di Champions ti mettono davanti ai migliori, e ogni sfida diventa un ricordo che resta. Oggi la Roma torna a vivere quelle emozioni. Buona Champions, romanisti”. Questo il messaggio di 'Pluto' sui social. Il brasiliano è stato un pilastro della difesa giallorossa, leader e capitano dell'epoca d'oro della Roma. Ricordi e nostalgia di un periodo che i tifosi sperano di poter rivivere. Stasera, il primo appuntamento. La Roma è tornata in Champions. Gli occhi saranno tutti su Istanbul. Quelli di Aldair compresi.