Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fenerbahce-Roma, sfida in programma alle 18:45 a Istanbul e valida per la prima giornata della League Phase di Champions League. Questa mattina, a differenza di quanto spesso accade, la squadra giallorossa non ha però svolto alcun allenamento. Solo risveglio muscolare nella palestra dell'hotel per Dybala e compagni a poche ore dall'esordio nella massima competizione europea per club. L'ultima sessione prima del match, dunque, resta la rifinitura di ieri sera dopo la conferenza stampa di Gasperini ed Hermoso. Il tecnico giallorosso dovrà sciogliere gli ultimi dubbi: se sulla corsia destra sembra certa la titolarità di Molina e non di Lulli, in avanti è ancora tutto aperto il ballottaggio tra Soulé e Mora per supportare la coppia Dybala-Malen.