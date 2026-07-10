Proseguono i cambiamenti all'interno della dirigenza, che di recente ha visto l'approdo di D'Amico come ds e di Margiotta per il settore giovanile

Redazione
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Mercato, l'arrivo di Ghisolfi a Casa Milan con Ricchio, Vitali e l'agente Riso

Un altro addio in arrivo nei quadri dirigenziali della Roma. Come riportato da Il Tempo, infatti, Simone Ricchio ha raggiunto l'accordo con il club giallorosso per la risoluzione consensuale del contratto. Il dirigente era arrivato con Ghisolfi, nel 2024. Proseguono dunque i cambiamenti all'interno della dirigenza romanista, che nelle scorse settimane ha visto l'approdo di D'Amico nel ruolo di ds e quello di Margiotta come responsabile del settore giovanile.

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