Roma, risentimento muscolare per Zappacosta. Da valutare nella rifinitura

Sarebbe dovuta essere la sua occasione, ma Zappacosta non è ancora sicuro di giocare Milan-Roma. Il terzino ha accusato un risentimento muscolare nell’ultimo allenamento a Trigoria: le sue condizioni verranno testate oggi pomeriggio nella seduta di rifinitura al centro sportivo Fulvio Bernardini. Se dovesse dare risposte positive potrebbe ancora partire col resto della squadra in serata, altrimenti resterà fuori dalla lista dei convocati. “Ci aspettano partite impegnative, a cominciare da quella col Milan – ha detto ieri il terzino in un’intervista sul sito ufficiale del club -. Abbiamo l’obbligo di crederci alla Champions, senza fare troppi calcoli”. Zappacosta è rientrato in un match ufficiale contro la Sampdoria dopo la rottura del crociato lo scorso ottobre: al 61′ ha preso il posto di Bruno Peres.