Roma, ripresa fissata a Trigoria per domani alle ore 11

I giallorossi si ritroveranno domani a Trigoria per preparare il match contro la Salernitana

Dopo la bella vittoria per 3 a 0 contro il Trabzonspor, che ha permesso ai giallorossi di passare ai gironi di Conference League (anche in virtù del 2 a 0 dell'andata), la Roma si ritroverà domani alle ore 11 per gli allenamenti presso il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il prossimo allenamento della squadra di José Mourinho è per domenica sera con la Salernitana per la seconda giornata del campionato di Serie A.