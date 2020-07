Roma, mercoledì rifinitura pre-Siviglia a Trigoria e poi il volo per la Germania

Dopo la vittoria contro il Torino e la conquista aritmetica del quinto posto, tutti nella Roma hanno iniziato a pensare al Siviglia. Giovedì prossimo Dzeko e compagni si giocano l’accesso ai quarti di finale di Europa League a Duisburg (ore 18.55) e si inizia a definire il programma: la Roma – scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it – dovrebbe sostenere la rifinitura mercoledì a Trigoria per poi prendere il volo per la Germania.

Diverso invece il piano per il Siviglia: la squadra di Lopetegui, che oggi riprenderà gli allenamenti in forma individuale a causa della positività di Gudelj (che è in isolamento a casa), partirà per Duisburg martedì e sosterrà la rifinitura direttamente in Germania.