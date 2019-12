Dopo aver ottenuto la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, la Roma guidata da Fonseca affronterà la Spal, ultima in classifica, domenica allo Stadio Olimpico. Domani mattina alle ore 11 i giallorossi scenderanno in campo per la rifinitura a Trigoria, per preparare al meglio la sedicesima giornata di campionato.