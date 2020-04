Roma, Riccardi non molla: “Torneremo a rincorrere i nostri sogni, questo periodo non ci fermerà”

Il mondo del calcio è ancora in attesa di sapere quando si potrà tornare in campo, con il campionato Primavera che resta in ballo così come quello di Serie A. La Roma era reduce dall’ennesimo periodo altalenante, che ha lasciato la squadra di Alberto De Rossi in quinta posizione e lontana dalle posizioni di vertice. Il punto di riferimento dei giallorossi era ancora Alessio Riccardi, top player della Roma che spera di guadagnarsi quanto prima una chance da protagonista nel calcio dei grandi. Il numero 10 giallorosso ha scritto su Instagram: “Un periodo difficile che ci tiene lontano dal nostro quotidiano. Torneremo a rincorrere i nostri sogni, non sarà di certo un periodo così a fermarci!”