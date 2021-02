Roma, Reynolds saluta il Dallas FC: “Vado via per cogliere un’opportunità” – FOTO

Un messaggio al suo ormai ex club, prima delle sue prime parole da giocatore della Roma. Bryan Reynolds ha dedicato sui social un post al Dallas FC, franchigia nella quale militava da 5 anni e con cui da un anno era riuscito a giocare stabilmente in prima squadra. Del lungo messaggio del terzino colpisce soprattutto un passaggio: “Quando ti si presenta un’opportunità devi essere pronto a coglierla. Per questo vado via. Grazie per tutto”. Un ultimo pensiero prima di una nuova avventura, che comincerà ufficialmente oggi con la conferenza stampa delle 18. Bryan Reynolds, dall’America alla conquista della Capitale.