Roma, raccolti quasi 100.000 con la campagna “Assieme”

L’AS Roma ha raccolto quasi 100.000 euro in soli cinque giorni attraverso la vendita di 500 maglie in edizione limitata, con il logo ASSIEME.

Poche versioni blu e rosse sono ancora a disposiszione e si dovrebbe registrare il sold out nelle prossime 48 ore.

Con il ricavato verranno sostenuti i progetti di Roma Cares, dedicati alle persone più bisognose della Capitale durante l’emergenza scaturita dal COVID-19.

Le maglie speciali sono state lanciate nella giornata di giovedì e dopo un solo giorno i tifosi ne avevano acquistate più della metà, offrendo ancora una volta il loro sostegno agli sforzi del Club in questo periodo di crisi sanitaria.

“A nome di tutta la Società e di Roma Cares, vorrei ringraziare tutti i tifosi che hanno dato il proprio contributo alla nostra iniziativa di raccolta fondi acquistando una delle magliette messe a disposizione”, ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer dell’AS Roma. “La risposta dei nostri sostenitori è stata incredibile e riassume esattamente il senso della nostra campagna ASSIEME”.

“Vorrei anche ringraziare i nostri partner, che ci hanno aiutato a lanciare l’iniziativa a tempo di record. Qatar Airways ci ha gentilmente permesso di sostituire il loro marchio con ASSIEME, mentre Nike ci ha offerto tutto il suo supporto relativamente al materiale. Devo anche ringraziare EPI, il nostro partner di e-commerce, che, oltre ad aver raccolto e spedito gli ordini nonostante le difficoltà del momento, ha aggiunto le patch di Roma Cares e ha rinunciato alle abituali commissioni per garantire che tutto il ricavato delle vendite potessero essere devoluti alle iniziative della fondazione dedicate all’emergenza Covid-19. In queste ultime settimane molto dure per l’Italia penso che abbiamo avuto la dimostrazione di quanto accade quando il nostro Club, i tifosi e i partner si uniscono per aiutarsi a vicenda”