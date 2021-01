Roma quasi perfetta all’Olimpico: è di nuovo prima per rendimento tra le mura amiche

Fattore Olimpico. Nonostante la mancanza dei tifosi, la Roma nel proprio stadio non sbaglia un colpo. Sei vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta: questo il ruolino di marcia casalingo degli uomini di Fonseca, che tornano in testa alla classifica legata al rendimento tra le mura amiche. La squadra giallorossa aveva chiuso il 2020 in vetta alla graduatoria, poi il successo dell’Inter contro il Crotone, nel ‘lunch match’ delle 12.30, aveva portato i nerazzurri provvisoriamente al primo posto. Con l’1-0 alla Sampdoria, firmato da Dzeko, la Roma è però tornata avanti.

Dietro ai capitolini, a 20 punti, in questa speciale classifica troviamo: Inter (16), Milan (15) e Napoli (13). La prossima partita casalinga della Roma, in programma il 10 gennaio, sarà proprio contro la formazione allenata da Antonio Conte.