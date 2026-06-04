Una nuova stagione è alle porte e la Roma è pronta a lanciare la nuova campagna abbonamenti. Oltre 25.000 persone si sono iscritte alla waiting list che permetterà di avere una prelazione in caso di vendita libera, ma dalla prossima settimana il club comunicherà le info, la prima fase partirà a metà mese e riguarderà gli abbonati che l'anno scorso erano stati 40.000. Un muro che non potrà essere abbattuto poiché la Roma non va oltre quella cifra. La fase uno servirà per rinnovare il proprio posto mentre la due sarà dedicata sia agli abbonati che vogliono cambiare il proprio posto e sia ai tifosi iscritti alla lista d'attesa. Poi eventualmente ci sarà la vendita libera. Confermate le tre tipologie di abbonamento: Plus, Classic Extra e Classic.

Gli abbonamenti Champions

Giugno sarà il mese per gli abbonamenti per il campionato, bisognerà aspettare qualche settimana in più per quelli per le coppe (fine luglio). Quest'anno la Roma giocherà lae i prezzi saranno superiori rispetto alle scorse annate. La prima fase sarà dedicata agli abbonati Serie A, la seconda sarà la vendita libera (nessuna prelazione per la waiting list). Con la tessera saranno comprese le quattro partite della League Phase più l'ottavo di finale di Coppa Italia di dicembre contro una tra Cagliari, Verona, Arezzo e Virtus Entella.