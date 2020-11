Roma, pubblicata la trimestrale: indebitamento di 282 milioni – COMUNICATO

Continua la lotta della Roma per risanare i conti della società ormai da troppo tempo in perdita. In merito si aspettava la pubblicazione della trimestrale relativa al periodo luglio-settembre. Il club giallorosso ha reso noto, attraverso il suo sito ufficiale, la situazione delle passività del bilancio. L’indebitamento è leggermente sceso rispetto allo scorso trimestre di aprile-giugno, passando da 284 a 282 milioni.

Il club ha inoltre comunicato che il Consiglio d’Amministrazione ha riconosciuto l’elezione a presidente di Dan Friedkin, con Ryan vicepresidente e Fienga CEO.

Ecco l’annuncio della società:

“Le passività non correnti sono diminuite di 2.1 milioni di euro rispetto al trimestre precedente, passando da 284.3 milioni di euro a 282.3 al 30 settembre 2020. A seguito dell’assemblea degli azionisti, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione della Roma, che: ha riconosciuto l’elezione di Thomas Dan Friedkin come presidente del Consiglio d’Amministrazione, ha riconosciuto l’elezione di Ryan Patrick Friedkin come Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha confermato l’insediamento del Comitato esecutivo costituito da Thomas Dan Friedkin, Ryan Patrick Friedkin, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts ed Erik Felen Williamson III

Ha confermato Guido Fienga nella posizione di CEO“.