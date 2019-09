Come riportato con un comunicato ufficiale dal proprio sito internet ufficiale, l’AS Roma ha fissato per il prossimo 28 ottobre alle ore 15.00 l’assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione della società si è infatti riunito in data odierna, prevedendo l’assemblea degli azionisti che, all’ordine del giorno, avrà anche un possibile aumento di capitale per l’ammontare massimo di 150 milioni di euro.