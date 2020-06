Roma, primo gol stagionale per Antonucci con la maglia del Vitoria Setubal – FOTO

In Portogallo il campionato è già ripartito. E ha regalato la prima gioia stagionale a Mirko Antonucci, giovane attaccante in prestito dalla Roma al Vitoria Setubal. L’esterno classe ’99 oggi ha segnato un gol importantissimo per la sua squadra nella gara casalinga contro il Santa Clara. L’ex Primavera giallorosso al 78′ ha siglato la rete del vantaggio (la partita è terminata poi 2-2, ndc) con un gesto da rapace d’area, mettendo in porta in spaccata il pallone proveniente dalla destra. Esultanza sfrenata per Antonucci, che tornerà alla Roma, ma resta da vedere se dal 1 luglio o al termine della stagione in Portogallo. Intanto si gode il gol: “Tu chiamale se vuoi emozioni”.