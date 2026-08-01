Primo giorno di lavoro in Galles per la Roma. Sgambata mattutina per i giallorossi che nel primo pomeriggio (13.10) partiranno per il Cardiff City Stadium per sfidare i padroni di casa del Cardiff alle ore 15 (16 in Italia). Tutti gli occhi saranno puntati su Castro pronto all'esordio. Si rivedrà anche El Aynaoui tornato dalle vacanze ed è a completa disposizione di Gasperini. Quasi tutto il gruppo a disposizione: Vaz ha recuperato dall'infortunio, procede il recupero di Pisilli che tornerà in gruppo nei prossimi giorni. Domani pomeriggio altro allenamento nel centro sportivo che sarà aperto a tifosi e ai cronisti presenti. Martedì, invece, la seconda amichevole contro il Newport alle 19.