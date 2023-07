Roma, primi allenamenti in Portogallo: Solbakken out. Origi può sbloccare Scamacca

I giallorossi hanno iniziato l’allenamento ad Albufeira ma l’attaccante norvegese non ha ancora recuperato dall’affaticamento muscolare. L’ex Sassuolo potrebbe raggiungere la Capitale grazie all’arrivo della punta rossonera in Inghilterra

Ieri sera i giocatori della Roma sono atterrati in Portogallo per iniziare un’altra fase della preparazione estiva. Stamattina si è svolto il primo allenamento mattutino ad Albufeira, presso l’Estadio Municipal, e inoltre era già prevista un'altra seduta anche nel pomeriggio. L’unico a non aver raggiunto il campo è stato Solbakken, che è ancora in fase di recupero dall’affaticamento muscolare alla coscia destra. Alla fine dell’allenamento, è avvenuta la consueta partitella tra compagni, vinta dalla squadra in cui giocava Zalewski che ha gioito della vittoria tramite una storia su Instagram. Insieme a lui: Rui Patricio, Bove, Mancini, Belotti, Llorente, Smalling, Cristante, El Shaarawy e i nuovi arrivati Aouar e Kristensen.