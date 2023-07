Samardzic: “Non penso al futuro. L’Udinese è l’ideale ma voglio crescere”

La Roma attende novità dal mercato per rinforzare il suo centrocampo. Nelle ultime settimana si è fatto anche il nome di Lazar Samardzić dell'Udinese. Il giocatore è intervenuto ai microfoni del canale televisivo tedesco Sport 1, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro: "Attualmente il mio obiettivo è iniziare la nuova stagione con rinnovata energia. Udine è un ambiente ideale per la mia crescita, ma come giocatore, vuoi sempre ottenere il massimo. In questo momento non sto pensando molto a cosa può succedere in futuro". Il centrocampista piace anche a Napoli, Inter e Juventus ma il costo del cartellino di Samardzić resta alto. L'Udinese, infatti, vuole una cifra vicina ai 25-30 milioni.