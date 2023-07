Roma, Zalewski vince la partitella: “Anche in Portogallo la storia non cambia”

Ieri sera la Roma è atterrata in Portogallo e oggi sono iniziati i primi allenamenti ad Albufeira. Come di consueto, alla fine di una mattinata di duro lavoro i giallorossi hanno fatto una partitella tra compagni e ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra in cui giocava Zalewski, che ha festeggiato così sui social: "Anche in Portogallo la storia non cambia... Campeones". Nella storia su Instagram oltre alla foto della squadra vincitrice, anche l'elenco dei compagni che hanno preso parte al buon risultato: Rui Patricio, Bove, Mancini, Belotti, Llorente, Smalling, Cristante, El Shaarawy e i nuovi arrivati Aouar e Kristensen.