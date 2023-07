Zaniolo, un po’ di Roma c’è ancora: il figlio indossa la nuova maglia Adidas

Nicolò Zaniolo e la Roma non si sono di certo separati bene. La tormentata vicenda di mercato della scorsa sessione invernale ha lasciato parecchi strascichi soprattutto nel rapporto tra l'attaccante e i tifosi. Ora il giocatore è in Turchia, al Galatasaray, dove sta cercando di farsi valere per ritornare in forma. Come mostrato dall'account Instagram di Sara Scaperrota, ex fidanzata di Zaniolo, il figlio di Nicolò porta la Roma nel cuore. Il bambino, infatti, è stato immortalato con indosso il nuovo completo giallorosso firmato Adidas. Per il piccolo Tommaso, dietro la maglia c'è il numero 2, come i suoi anni.