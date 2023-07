West Ham, Moyes punta Origi: la mossa che potrebbe portare Scamacca a Roma

David Moyes è alla ricerca di un nuovo attaccante. Fino a pochi giorni fa stava lavorando su Broja del Chelsea, ma a quanto pare la trattativa è rimasta in stand-by. Il West Ham torna a mettere gli occhi su Origi del Milan, che secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, è ormai ai margini in casa Milan. L'arrivo in Inghilterra dell'attaccante rossonero non gioverebbe soltanto all'allenatore degli Hammers, ma anche alla Roma. Infatti l'acquisto di una nuova punta da parte del West Ham potrebbe facilitare il trasferimento di Scamacca nella Capitale. I giallorossi lavorano da tempo per un prestito con diritto di riscatto, ma la squadra inglese spinge per un prestito con obbligo condizionato. Ieri l'attaccante era a Roma per motivi personali, ma la svolta potrebbe arrivare presto.