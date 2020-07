Roma Primavera, Semeraro saluta: “Ho dato l’anima per questa maglia” – FOTO

Finisce ufficialmente per Francesco Semeraro l’avventura con la Roma Primavera. Il difensore è infatti passato all’Ascoli nello scorso mercato di gennaio, ma come da accordi doveva concludere la stagione a Trigoria. Cinque stagioni intense in maglia romanista che l’ormai ex giallorosso ha voluto ricordare con un lungo e commosso post sul proprio account ufficiale Instagram. “Non posso rimproverarmi nulla, perché ci sono partite in cui ho giocato bene e altre male, ma ho sempre dato il 100%, dovevo uscire dal campo stremato, per questa maglia ho dato l’ anima“, questa una parte della lettera di Semeraro, che po ha aggiunto, “ho dedicato tutte le ore che avevo a disposizione, ho gettato il cuore oltre l’ostacolo, perché per chi scende in campo con questo stemma deve essere disposto a morire“. Tra i vari commenti c’è stato anche quello di Zaniolo, per il quale Semeraro ha riservato parole al miele: “Oltre ad essere un fenomeno sei uno dei ragazzi più umili e più bravi che abbia mai conosciuto. A 20 anni hai fatto tanto e so che farai sempre di più, con la forza e il talento arriverai fra i più forti del mondo. Ti voglio bene animale e non vedo l’ora di vedere qualche goal dei tuoi“.